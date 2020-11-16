У Honda появится новый электрический кроссовер

Японская Honda совместно со своими китайскими партнерами из концерна Dongfeng презентуют на автошоу в Гуанчжоу совершенно новый электрический кроссовер Dongfeng Honda M-NV Sport EV.

Об этом сообщает портал Autohome. Своей технической "начинкой" с новинкой поделился представленный в прошлом году кроссовер X-NV.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

Оба электромобиля комплектуются мотором мощностью 120 кВт (163 л.с.). С его помощью автомобиль сможет разгоняться до 140 км/ч. Питание для электромотора будет обеспечивать литий-ионная батарея от компании Jiangsu. Технические параметры батареи и запас хода обнародуют в рамках презентации на выставке в Гуанчжоу.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

Автомобиль создан на той же платформе, что и Honda XR-V. Под этим обозначением в Китае продается хорошо знакомый нам компактный кроссовер HR-V последнего поколения.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

M-NV Sport EV получит богатую комплектацию. В качестве базовых и дополнительных опций для новинки будут доступны полностью светодиодные фары и фонари, панорамная крыша, рейлинги и несколько вариантов легкосплавных дисков на выбор.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

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