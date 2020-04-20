Triton EV: у Tesla появился грозный конкурент
Стартап Triton-EV из Нью Джерси анонсировал проект электрического полноразмерного внедорожника Model H.
По данным производителя, восьмиместный SUV сможет преодолевать без остановки расстояние до 700 миль (1126 км). Для этого автомобиль оснастят батареей емкостью 200 кВтч. Для сравнения, Tesla Model S имеет запас хода 627 км.
Но и это еще не все. Triton Model H получит 4 электромотора, каждый будет приводить свое колесо, а суммарная мощность этого квартета будет достигать 1500 л.с.
С таким арсеналом внедорожник сможет разгоняться до первой "сотни" за 2,9 секунды, а также буксировать прицеп массой до 7 тонн.
Для приобретения новинки компания просит 100% предоплату: $5 тысяч сразу и еще $135 тысяч в течение 5 банковских дней.
Triton-EV является подразделением компании Triton Solar, основанной в США индийскими инженерами во главе с Химаншу Пателем. Материнская компания занимается разработкой и производством различного электрооборудования и солнечных батарей.
Насколько успешным будет новый проект Пателя покажет время. В любом случае, если заявленные характеристики станут реальностью, у Tesla и других производителей электромобилей появится серьезный конкурент.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Fisker готовит мощный и стильный электрический внедорожник Ocean Force-E.