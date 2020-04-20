Triton EV: у Tesla появился грозный конкурент

Стартап Triton-EV из Нью Джерси анонсировал проект электрического полноразмерного внедорожника Model H.
Triton Model H
tritonev.co
По данным производителя, восьмиместный SUV сможет преодолевать без остановки расстояние до 700 миль (1126 км). Для этого автомобиль оснастят батареей емкостью 200 кВтч. Для сравнения, Tesla Model S имеет запас хода 627 км.
Triton Model H
tritonev.co
Но и это еще не все. Triton Model H получит 4 электромотора, каждый будет приводить свое колесо, а суммарная мощность этого квартета будет достигать 1500 л.с.
Triton Model H
tritonev.co
С таким арсеналом внедорожник сможет разгоняться до первой "сотни" за 2,9 секунды, а также буксировать прицеп массой до 7 тонн.
Triton Model H
tritonev.co
Для приобретения новинки компания просит 100% предоплату: $5 тысяч сразу и еще $135 тысяч в течение 5 банковских дней.
Triton Model H
tritonev.co
Triton-EV является подразделением компании Triton Solar, основанной в США индийскими инженерами во главе с Химаншу Пателем. Материнская компания занимается разработкой и производством различного электрооборудования и солнечных батарей.
Салон Triton Model H
tritonev.co
Насколько успешным будет новый проект Пателя покажет время. В любом случае, если заявленные характеристики станут реальностью, у Tesla и других производителей электромобилей появится серьезный конкурент.
Triton Model H
tritonev.co
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Fisker готовит мощный и стильный электрический внедорожник Ocean Force-E.
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