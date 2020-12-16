Toyota представила прототип водородного грузовика для магистральных перевозок

Toyota представила прототип магистрального тягача на водородных топливных элементах нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка относится к американскому 8-му классу тяжелых грузовиков для магистральных перевозок. За основу для его создания был выбран популярный у "дальнобойщиков" тягач Kenworth T680. А техническую "начинку" взяли от недавно представленного серийного седана Toyota Mirai второго поколения.

Прототип построен на базе популярного тягача Kenworth T680 global.toyota

Проект, проводимый североамериканским R&D-центром, направлен на отработку технологии использования водородных топливных элементов Fuel Cell для коммерческих перевозок. Тесты и испытания прототипа будут проводится в портах Лос-Анджелеса и Лонг Бич.

Автомобиль оснащен комплектом из шести баллонов с водородом, литий-ионной батареей увеличенной емкости и тяговых электромоторов. В такой конфигурации новое поколение системы Fuel Cell позволяет преодолевать расстояние порядка 480 км при полной загрузке автопоезда – 36 тонн.

Автомобиль оснащен комплектом из шести баллонов с водородом global.toyota

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что европейские производители грузовиков намерены отказаться от ДВС уже к 2040 году, а компания Hyundai презентовала прототип водородного тягача в стиле арт-деко.