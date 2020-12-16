Toyota представила прототип водородного грузовика для магистральных перевозок

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,4 т.
Toyota представила прототип водородного грузовика для магистральных перевозок

Toyota представила прототип магистрального тягача на водородных топливных элементах нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка относится к американскому 8-му классу тяжелых грузовиков для магистральных перевозок. За основу для его создания был выбран популярный у "дальнобойщиков" тягач Kenworth T680. А техническую "начинку" взяли от недавно представленного серийного седана Toyota Mirai второго поколения.

Прототип построен на базе популярного тягача Kenworth T680

Проект, проводимый североамериканским R&D-центром, направлен на отработку технологии использования водородных топливных элементов Fuel Cell для коммерческих перевозок. Тесты и испытания прототипа будут проводится в портах Лос-Анджелеса и Лонг Бич.

Автомобиль оснащен комплектом из шести баллонов с водородом, литий-ионной батареей увеличенной емкости и тяговых электромоторов. В такой конфигурации новое поколение системы Fuel Cell позволяет преодолевать расстояние порядка 480 км при полной загрузке автопоезда – 36 тонн.

Автомобиль оснащен комплектом из шести баллонов с водородом

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что европейские производители грузовиков намерены отказаться от ДВС уже к 2040 году, а компания Hyundai презентовала прототип водородного тягача в стиле арт-деко.

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