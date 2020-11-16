Toyota представила электровен ProAce Verso Electric

Японская компания Toyota расширяет линейку электромобилей за счет минивена ProAce Verso Electric.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К представленному весной нынешнего года грузовому фургону ProAce на электротяге теперь добавится пассажирский минивен. Для новинки будут доступны две литий-ионной батареи на выбор – на 50 и 70 кВтч.

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

Так, версия с 50-киловаттной батареей имеет запас хода до 230 км по циклу WLTP. Модификация с батареей на 75 кВтч сможет преодолеть без остановки до 330 км. В движение новинку приводит электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), а крутящий момент в 260 Нм доступен непосредственно после старта. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 130 км/ч.

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

Батарея расположена под полом, что позволило сохранить пространство салона без изменений. Для подзарядки можно использовать как обычную бытовую сеть, так и мощные (до 100 кВт) скоростные зарядки.

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

Линейка моделей будет предложена в трех вариантах длины (Compact, Medium и Long) и четырех версиях (Combi, Shuttle, Family и VIP). В зависимости от версии объем багажного отделения составляет 280, 640 или 1060 литров при полной загрузке салона. Помимо водителя ProAce Verso Electric способен перевозить от 4 до 7 пассажиров.

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

Салон легко превращается из минивена в грузовой фургон и наоборот. В зависимости от батареи грузоподъемность автомобиля составляет от 1,0 (75 кВт) до 1,2 (50 кВт) тонн, а еще ProAce Verso Electric способен буксировать прицеп массой до 1 тонны.

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

В списке оснащения новинки есть все необходимое для приятного, комфортного и безопасного путешествия от подогреваемых сидений до системы бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

Автомобиль предлагает несколько режимов движения: Eco, Normal и Eco drive. Электрическая трансмиссия E-toggle имеет 5 положений: Park/Reverse/Neutral/Drive и Regenerative Braking. Новинка укомплектована фирменным комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense. Он включает многочисленные электронные помощники водителя – Pre-Collision System (PCS) с функцией распознавания пешеходов, круиз-контроль, систему мониторинга за движением в полосе (LDA), систему автоматического управления дальним светом (AHB) и функцию распознавания дорожных знаков (RSA). На парковке пригодятся датчики парктроника, камера заднего вида на 180 градусов и система мониторинга слепых зон.

У дилеров в Европе электрический минивен Toyota ProAce Verso Electric ожидается в первом квартале будущего года. Цены и спецификации станут известны ближе к началу продаж.

Toyota ProAce Verso Electric newsroom.toyota.eu

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