Toyota представила электровен ProAce Verso Electric

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,8 т.
Toyota представила электровен ProAce Verso Electric

Японская компания Toyota расширяет линейку электромобилей за счет минивена ProAce Verso Electric.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К представленному весной нынешнего года грузовому фургону ProAce на электротяге теперь добавится пассажирский минивен. Для новинки будут доступны две литий-ионной батареи на выбор – на 50 и 70 кВтч.

Toyota ProAce Verso Electric

Так, версия с 50-киловаттной батареей имеет запас хода до 230 км по циклу WLTP. Модификация с батареей на 75 кВтч сможет преодолеть без остановки до 330 км. В движение новинку приводит электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), а крутящий момент в 260 Нм доступен непосредственно после старта. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 130 км/ч.

Toyota ProAce Verso Electric

Батарея расположена под полом, что позволило сохранить пространство салона без изменений. Для подзарядки можно использовать как обычную бытовую сеть, так и мощные (до 100 кВт) скоростные зарядки.

Toyota ProAce Verso Electric

Линейка моделей будет предложена в трех вариантах длины (Compact, Medium и Long) и четырех версиях (Combi, Shuttle, Family и VIP). В зависимости от версии объем багажного отделения составляет 280, 640 или 1060 литров при полной загрузке салона. Помимо водителя ProAce Verso Electric способен перевозить от 4 до 7 пассажиров.

Toyota ProAce Verso Electric

Салон легко превращается из минивена в грузовой фургон и наоборот. В зависимости от батареи грузоподъемность автомобиля составляет от 1,0 (75 кВт) до 1,2 (50 кВт) тонн, а еще ProAce Verso Electric способен буксировать прицеп массой до 1 тонны.

Toyota ProAce Verso Electric
Toyota ProAce Verso Electric

В списке оснащения новинки есть все необходимое для приятного, комфортного и безопасного путешествия от подогреваемых сидений до системы бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota ProAce Verso Electric
Toyota ProAce Verso Electric

Автомобиль предлагает несколько режимов движения: Eco, Normal и Eco drive. Электрическая трансмиссия E-toggle имеет 5 положений: Park/Reverse/Neutral/Drive и Regenerative Braking. Новинка укомплектована фирменным комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense. Он включает многочисленные электронные помощники водителя – Pre-Collision System (PCS) с функцией распознавания пешеходов, круиз-контроль, систему мониторинга за движением в полосе (LDA), систему автоматического управления дальним светом (AHB) и функцию распознавания дорожных знаков (RSA). На парковке пригодятся датчики парктроника, камера заднего вида на 180 градусов и система мониторинга слепых зон.

Toyota ProAce Verso Electric

У дилеров в Европе электрический минивен Toyota ProAce Verso Electric ожидается в первом квартале будущего года. Цены и спецификации станут известны ближе к началу продаж.

Toyota ProAce Verso Electric

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota начала продажи в Украине гибридного хэтчбека Yaris Hybrid.

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