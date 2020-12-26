Toyota представила электрокар в миниатюре – его длина всего 2,5 м

Компания Toyota представила субкомпактный двухместный электромобиль C+pod, длина которого всего 2,5 метра.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально автомобиль будет доступен исключительно для корпоративных пользователей, местных органов управления и различных организаций с целью популяризации электротранспорта. Продажи для обычных покупателей планируют начать в 2022 году.

Двухместный электромобиль имеет компактные размеры (2490 x 1290 x 1550 мм), а колесная база – всего 1780 мм. Под полом салона располагается литий-ионная батарея энергоемкостью 9,06 кВтч, которая питает электромотор мощностью 9,2 л.с., установленный на задней оси.

Благодаря скромным размерам и легкому кузову, вес машины составляет 670-690 кг в зависимости от комплектации. Автомобиль получил независимую подвеску всех колес, а радиус поворота составляет всего 3,9 м.

При полностью заряженной батарее C+pod способен преодолеть до 150 км по циклу WLTP. На зарядку батареи в зависимости от сети потребуется от 5 (200 В/16А) до 16 (100 В/6А) часов.

Кроме того, автомобиль можно использовать и как источник энергии. Его батареи хватит чтобы снабжать домохозяйство электроэнергией на протяжении 10 часов.

Для новинки будут предложены несколько цветов и вариантов отделки, а также две комплектации. C+pod получил светодиодную светотехнику, а также электронные системы помощи водителю, включая систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota готовится представить первый электрический кроссовер на европейском рынке, а также обещает стать первым в мире производителем автомобилей с твердотопливными аккумуляторами.