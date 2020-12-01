Toyota полностью рассекретила новый водородный электрокар с запасом хода 850 км

Компания Toyota представила водородный электрокар Mirai второго поколения. Ранее производитель опубликовал фото новинки и первую информацию о "начинки", а теперь полностью рассекретил ее характеристики и анонсировал начало продаж.

Как пишет пресс-служба Toyota, это уже третий публичный показ нового Toyota Mirai – в европейском исполнении. До этого дебютировал прототип модели и серийный вариант для американского рынка. При этом отмечается, что в плане дизайна европейская версия не отличается от предыдущих машин.

Toyota Mirai 2021 Toyota

С новым поколением Toyota Mirai перешла на глобальную модульную платформу TNGA, точнее на ее модернизированную версию TNGA-L. Такое шасси широко используется японской маркой – оно лежит в основе от городского компакта Yaris до кроссовера Highlander. Со сменой генераций Mirai перешел в новый сегмент. Длина нового Mirai составляет 4,975 мм (+85 мм), при колесной базе 2 920 мм (+140 мм), хотя высота седана уменьшилась на 65 мм до 1 470 мм. Увеличение размеров позволило инженерам не только сделать салон более просторным, но и установить дополнительный водородный бак. Благодаря этому запас хода увеличилась примерно на 30% по сравнению с предшественником – до 850 км на одной заправке.

Toyota Mirai 2021 Toyota

Японцы пересмотрели внутреннюю структуру автомобиля: водородные баки расположены в форме буквы "Т" в полу автомобиля, большой бак находится по центру, а два компактных – сзади. В сумме они могут вместить до 5,6 кг водорода (ранее – до 4,6 кг). Также разработчикам удалось добиться более низкого центра тяжести и идеального баланса между осями 50:50.

Toyota Mirai 2021 Toyota

Электродвигатель также был доработан. Теперь он развивает 180 л.с., что на 19 л.с. больше, чем раньше. Кроме того электронику автомобиля модернизировали под возможность работы автомобиля в экстремальных температурах – даже при - 30 градусах по Цельсию. Вес силовой установки был снижен примерно на 50%. Максимальная скорость седана составляет 175 км/ч.

Toyota Mirai 2021 Toyota

Toyota Mirai 2021 Toyota

Toyota Mirai 2021 Toyota

Цены нового Toyota Mirai тоже пока не уточняются – скорее всего, они станут известны с момента появления машины в автосалонах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что новый Toyota Land Cruiser выйдет на полгода раньше, чем планировалось изначально. Кроме того, недавно японская марка показала недорогую альтернативу популярной Camry.