Toyota анонсировала электрический кроссовер для Европы

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,6 т.
Toyota анонсировала электрический кроссовер для Европы

Компания Toyota поделилась планами создания электрического кроссовера для европейского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Среднеразмерный кроссовер Toyota будет использовать новую электрическую платформу e-TNGA. По свои размерам он будет сопоставим с актуальным поколением Toyota RAV4. Более подробная информация станет известна в ближайшие месяцы. На данном этапе компания представила стилизованный силуэт будущего кроссовера и поделилась деталями архитектуры платформы.

Среднеразмерный кроссовер Toyota будет использовать новую электрическую платформу e-TNGA

Новая модульная платформа Toyota e-TNGA позволит создавать электромобили разных размеров за счет комбинации одного или двух электромоторов, а также разного количества батарейных модулей. Это позволит варьировать длину, ширину, высоту и колесную базу автомобилей. Также платформа e-TNGA позволяет создавать модели с передним, задним или полным приводом.

Новая модульная платформа Toyota e-TNGA позволит создавать электромобили разных размеров

В настоящее время компания работает над 6 моделями электромобилей разных типов и классов, в том числе с участием других японских автопроизводителей. Первая модель на платформе e-TNGA уже разработана и готовится к производству. Серийный выпуск будет осуществляться на новейшем заводе Toyota ZEV в Японии. В планах компании представить к 2025 году 60 новых электрифицированных моделей, а также довести объем продаж таких автомобилей до 5,5 миллиона экземпляров ежегодно.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что власти Японии хотят запретить продажу в стране автомобилей с бензиновыми и дизельными ДВС, а компания Toyota презентовала водородный электромобиль с запасом хода 850 км.

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