Toyota анонсировала электрический кроссовер для Европы

Компания Toyota поделилась планами создания электрического кроссовера для европейского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Среднеразмерный кроссовер Toyota будет использовать новую электрическую платформу e-TNGA. По свои размерам он будет сопоставим с актуальным поколением Toyota RAV4. Более подробная информация станет известна в ближайшие месяцы. На данном этапе компания представила стилизованный силуэт будущего кроссовера и поделилась деталями архитектуры платформы.

Новая модульная платформа Toyota e-TNGA позволит создавать электромобили разных размеров за счет комбинации одного или двух электромоторов, а также разного количества батарейных модулей. Это позволит варьировать длину, ширину, высоту и колесную базу автомобилей. Также платформа e-TNGA позволяет создавать модели с передним, задним или полным приводом.

В настоящее время компания работает над 6 моделями электромобилей разных типов и классов, в том числе с участием других японских автопроизводителей. Первая модель на платформе e-TNGA уже разработана и готовится к производству. Серийный выпуск будет осуществляться на новейшем заводе Toyota ZEV в Японии. В планах компании представить к 2025 году 60 новых электрифицированных моделей, а также довести объем продаж таких автомобилей до 5,5 миллиона экземпляров ежегодно.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что власти Японии хотят запретить продажу в стране автомобилей с бензиновыми и дизельными ДВС, а компания Toyota презентовала водородный электромобиль с запасом хода 850 км.