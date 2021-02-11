Tesla за $25 тысяч будут делать в Китае и продавать по всему миру

Компания Tesla намерена организовать производство в Китае бюджетного электромобиля стоимостью $25 тысяч и продавать его по всему миру.

Об этом сообщает портал Carscoops. Tesla обнародовала очередные амбициозные планы по захвату мирового господства на рынке электромобилей. Компания намерена создать и организовать выпуск на заводе в Китае нового бюджетного электромобиля стоимостью $25 тысяч.

Впервые руководитель компании Илон Маск рассказал об электромобиле за $25000 еще в сентябре 2020 года

Впервые руководитель компании Илон Маск обнародовал свои планы еще в сентябре 2020 года. По мнению бизнесмена, появление новинки ожидается в середине нынешнего десятилетия. Однако, источники на предприятии в Китае сообщают, что новинка может появится уже в будущем году.

В интервью китайскому агентству Xinhua Net, президент Tesla China Том Чжу (Tom Zhu) подтвердил глобальные планы, предполагающие создание дешевой модели и строительства исследовательского центра в Шанхае. Это будет первый центр такого типа за пределами США. С его помощью Tesla China сможет осуществлять полный цикл работ по созданию новых моделей. Исследовательский центр начнет работать до конца текущего года, а в его состав войдут более 20 различных лабораторий.

"Мы намерены спроектировать и начать производство оригинальной модели в Китае и продавать ее по всему миру. Собственный исследовательский центр станет отправной точкой в реализации этих планов", – комментирует Том Чжу.

Пока Tesla за $25 тысяч находится на ранней стадии, поэтому детали проекта пока не известны. Предполагается, что автомобиль получит кузов хэтчбек и разделит платформу с Model 3. Также ожидается, что модель получит новую батарею из 4680 ячеек.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Tesla презентовала самый динамичный автомобиль в мире, а также научила свои автомобили самостоятельно включать задний ход.