Tesla выпустит народный электрокар за $25 000: что это будет за авто

На спецмероприятии Tesla глава компании Илон Маск объявил о том, что его фирма выпустит поистине народный электромобиль. Он появится в ближайшие три года и будет стоить около 25 000 долларов.

Как пишет Electrek.co, новинка, возможно, получит имя Model C. Для выхода такой машины сейчас разрабатывается улучшенная технология производства батарей — она позволит значительно снизить их себестоимость. Кроме того, сами по себе батареи также будет новые (другого формата).

На данный момент компания работает над тем, чтобы сделать батареи более простыми в производстве и одновременно значительно повысить их эффективность относительно нынешних образцов. Ожидается, что новые батареи будут мощнее в 6 раз, а их емкость – больше в 5 раз. При этом запас хода электрокаров они увеличат на 16%.

Маск пообещал, что Tesla за 25 000 долларов по своим потребительским качествам не уступит более дорогим топливным аналогам.

Также автомобиль оснастят автопилотом четвертого уровня (это полностью автономное управление, которое не требует постоянного внимания водителя), а его запас хода составит не менее 320 км.

На конвейер автомобиль отправится в 2022-2023 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Tesla показала Model S с запасом хода свыше 830 км.