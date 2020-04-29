Tesla уже близка к батареи, рассчитанной на 1,6 млн км пробега

Компания Tesla ведет активную работу над батарей, которая будет качественнее, дешевле и ресурснее современных аналогов. Недавно производитель запатентовал технологию, которая приближает его к появлению такого аккумулятора.

В частности, Тесла разработала для электромобильных элементов питания новый "метод синтеза никель-кобальт-алюминиевых электродов" в рамках процесса литирования. Его основная особенность – новый подход к нагреву этих электродов, при котором образуется меньшее количество нежелательных примесей во время химической реакции и повышаются электрохимические свойства самих материалов.

fossbytes.com

Конкретно такой принцип позволяет избежать образования литиевого субстрата, что, в свою очередь, приводит к сокращению загрязнений, замедляет деградацию и существенно продлевает жизнь батареи. При таких условиях батарея способна выдержать 4000 циклов зарядки/разрядки, при этом её срок службы будет равен примерно 1 млн миль пробега (1,6 млн км). Для понимания, литий-ионные аккумуляторы, используемые в большинстве электромобилей в настоящее время, рассчитаны, как правило, на 1000 циклов заряда/разряда и примерно 480-800 тыс. км пробега.

teslarati.com

В самом патенте описывается следующий принцип работы, при котором удаётся получить монокристаллические никель-кобальт-алюминиевые (NCA) электроды: сначала элементы питания нагреваются до такого уровня температуры, при котором возникает рост монокристаллов, затем батарею нагревают во второй раз, но уже до меньшей температуры. При этом уже во время первичного нагрева устанавливается измененное соотношение лития к другим металлам – оно как раз и ограничивает образование примесей.

Именно такой подход и позволил инженерам создать не содержащий примесей монокристаллический катод, благодаря которому появится возможность выпускать более живучие батареи. Кроме того, NCA-электроды дадут Tesla возможность добиться равной или даже большей энергетической плотности, чем у традиционных никель-магний-кобальтовых (NMC) элементов.

С полным текстом (на языке оригинала) можно ознакомиться на сайте Teslarati.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для электромобилей создали батарею, рассчитанную на запас хода в 2000 км.