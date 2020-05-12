Tesla так не умеет: запас хода 800 км для китайского электромобиля

Новый китайский электромобиль Weltmeister Maven может стать лучшим электрокаром в мире. Заявленный запас хода составляет 800 км. Для сравнения, Tesla пока достигла показателя в 600 км.

Концепт Weltmeister Maven, разработанный китайской компанией WM Motor, демонстрирует направление, в котором будет выполнен серийный электрокар. Ожидается, что производственная модель будет выглядеть почти так же.

Новый электромобиль Weltmeister Maven wm-motor.com

Интересно, что новый Weltmeister ни на кого не похож. В дизайне передней части есть что-то от кроссовера Jaguar I-Pace, но дизайнеры, скорее всего, не ставили такой цели. Во главе угла находилась аэродинамика, которая помогает увеличить запас хода. Коэффициент лобового сопротивления составляет Сх=0,23. Не рекорд, но цифра действительно небольшая.

Заметно небольшое сходство с Jaguar I-Pace jaguar.com

Этого удалось добиться не только благодаря плавному дизайну кузова, но и отказу от наружных зеркал. Их заменили технологичные камеры, которые могут складываться внутрь передних крыльев. Также заметны складные ручки дверей. Этот элемент наверняка доберется до конвейера, камеры – пока вопрос.

Новый электромобиль Weltmeister Maven wm-motor.com

Новый электромобиль Weltmeister Maven wm-motor.com

Интерьер выглядит очень футуристично и точно сильно преобразится по пути к производству. Необычный руль и прозрачный дисплей выглядят технологично и дорого. Производственный вариант китайского электромобиля появится в следующем году.

Новый электромобиль Weltmeister Maven wm-motor.com

Новый электромобиль Weltmeister Maven wm-motor.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Tesla Model 3 попала в неприятную ситуацию: у нового электрокара отвалился руль прямо во время движения.