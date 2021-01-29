Tesla создала самый быстрый электромобиль. История успеха и фото предшественников

Новая Tesla Model S – самый быстрый серийный электромобиль в мире с разгоном до 100 км/ч за 2 секунды. Максимальная скорость – 320 км/ч. Трудно поверить, что все это возможно в семейном хэтчбеке.

AutoOboz вспомнил ранние модели Tesla, которые позволили компании зарекомендовать себя и как следует разозлить представителей автобизнеса. Опустив некоторые спорные моменты "бизнеса в стиле Tesla", рассмотрим короткую историю небольшого модельного ряда американской компании.

Tesla Roadster

С этого электрокара началась история бренда как полноценного автопроизводителя. То есть, не совсем. На разработку полного цикла у компании денег не было. Поэтому покупка готовой машины оказалась более выгодным решением. Оставалось только найти компанию, которая готова продать свои наработки недорого.

Roadster – первая модель Tesla Tesla

Измученный кризисами и убытками британский Lotus – подходящий кандидат. Tesla приобрела лицензию на компактный спорткар Elise. Машину немного доработали, изменили дизайн и оснастили электрической силовой установкой. В 2008 году первый "полноценный" электромобиль Tesla отправился в продажу.

Lotus Elise послужил основой для Tesla Roadster Lotus

Спортивная машина – не тот транспорт нового времени, который многие ожидали увидеть в качестве повседневного электрокара. Но такой формат также позволил оправдать высокую стоимость, которая превысила 100 000 долларов за базовую модификацию. Мол, машина для энтузиастов. Как бы там ни было, Roadster сумел привлечь к Tesla необходимое внимание.

Tesla Model S

В 2009 году на Международном автосалоне во Франкфурте появилась Tesla Model S. Даже удивительно, что спустя более 10 лет мы все еще говорим ней, как о современной машине. Настоящий ветеран автопрома! Но в 2009 модель показали в статусе концепта.

Прототип Tesla Model S заявил о серьезных намерениях компании Tesla

В серийное производство электромобиль отправился только в 2012 году. Конечно, от первоначального варианта серийный образец немного отличался внешне, но идея осталась – создать большой, практичный автомобиль для семьи практически любого размера для каждодневной эксплуатации в различных погодных условиях.

В производство Tesla Model S отправилась только через три года Tesla

Все получилось, но дороговизна никуда не делась. Электромобиль поступил в продажу по цене от $95 000. Однако модель оказалась очень популярной и подарила Tesla массу поклонников.

Tesla Model X

Популярность кроссоверов казалась неизбежной. Поэтому одновременно с запуском Model S в 2012 году компания показала концепт премиального SUV – Tesla Model X. В производство автомобиль отправился в 2015 году.

Концепт Tesla Model X всех удивил необычными дверьми Tesla

По традиции, прототип внешне преобразился на пути к конвейеру, но главная "фича" осталась – "крылья сокола". Задние двери поднимаются вверх – необычное решение для семейного автомобиля. Но теперь Tesla скорее продает имидж и стиль, электромобили бренда давно перестали быть просто машинами.

Серийный Model X сохранил главный "прикол" Tesla

Tesla Model 3

Ожидалось, что с появлением Model 3 компания предложит покупателям очень доступный электрокар. Илон Маск дразнил ценником в $30 000. Но в 2016 году модель отправилась на рынок почти за $50 000. Лишь недавно цену удалось скинуть до первоначальных планов, но только с учетом государственной субсидии. Например, в США без льгот машина стоит больше $36 000. Тем не менее, именно Model 3 сделала продукцию Tesla действительно массовой.

Tesla Model 3 является наиболее доступным автомобилем компании Tesla

Tesla Model Y

После Model 3 компания решила повторить трюк с кроссовером. Так в 2019 году появилась Tesla Model Y, которую довольно трудно отличить от "тройки" снаружи и внутри. Тем не менее, "городские внедорожники" продаются лучше других автомобилей. Поэтому сегодня Model Y является наиболее популярным продуктом автомобилестроительного подразделения Tesla – именно эту модель покупатели заказывают чаще всего.

Model Y – самый популярный электромобиль Tesla на данный момент Tesla

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