Tesla работает над секретным проектом Palladium

В компании Tesla работают над секретным проектом под названием Palladium, в рамках которого будут созданы новые более совершенные электрокары Model S и Model X.

Tesla Model S. Фото: tesla.com

По данным портала Electrek проект предполагает строительство новых производственных линий для выпуска обновленных версий Model S и Model X. Насколько существенные изменения ожидают седан и кроссовер, пока не ясно, но с учетом ранее обнародованных Илоном Маском планов, конкурентов ожидают долгие бессонные ночи.

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Предполагается, что в рамках проекта на электромобилях дебютирую новые более мощные аккумуляторные батареи и электродвигатели, которые станут основой для будущих версии Plaid на базе Model S и Model X.

Tesla Model Х. Фото: tesla.com

Как уже ранее сообщалось, новинки получат трехмоторную силовую установку, которая отличается от нынешней двухмоторной большей производительностью и эффективностью. Ранее на тестах был замечен прототип Tesla в трехмоторной конфигурации, которая обеспечивала седану Model S мощность 722 л.с. и 931 Нм крутящего момента.

Tesla Model S в трехмоторной конфигурации на тестах на Нюрбургринге. Фото: electrek.co

Мы уже рассказывали, что Tesla анонсировала аккумулятор с ресурсом до 1,6 миллиона километров. Из-за коронавируса презентацию уже несколько раз переносили и теперь она запланирована на 22 сентября.

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Не исключено, что Model S получит более эффектную внешность, так как последний раз рестайлинг проводился в 2016 году. Пока же актуальная версия Model S Long Range Plus способна преодолеть без остановки расстояние около 650 километров, а дебютировавший в 2015 году кроссовера Model X в топовой версии имеет запас хода порядка 410 км.

Tesla Model S. Фото: tesla.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla предлагает взять новый электромобиль за $4500