Tesla против Nissan: мнения украинцев разделились

Электромобили Tesla на украинском рынке завоевали новую вершину. При этом лидер сегмента электрокаров – Nissan Leaf – может уступить свои позиции.

В январе продажи электромобилей в Украине увеличились на треть в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. Как сообщает УкрАвтопром, за первый месяц 2020-го наши автомобилисты купили 587 электрокаров.

Электромобили Тесла усилили свои позиции в Украине tesla.com

Из этого количества около 37% занял постоянный лидер среди EV в Украине – хэтчбек Nissan Leaf (216 экземпляров). Интересно, что и прежде следом за ним располагалась Tesla. Но теперь американские электромобили заняли второе, третье и четвертое места всей своей линейкой – суммарно Tesla Mosel S, Model 3 и кроссовер Tesla Model X были проданы в количестве 133 шт., что составило порядка 23% январского рынка.

Разумеется, разрыв между Ниссан и Тесла еще есть, но он сокращается. Более того, учитывая популярность электромобилей Tesla, которая растет даже несмотря на довольно высокую цену авто, эти американские EV могут начать доминировать в Украине.

Украинским лидером электромобилей остается б/у Ниссан Лиф nissan-global.com

Пятое место в общем зачете с 5,5% рынка и 32 проданными экземплярами занял Chevrolet Bolt. При этом в целом в Украине большей популярностью продолжают пользоваться б/у электромобили в сравнении с новыми. Подержанные EV в январе заняли 94% рынка против 92% в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рынок электромобилей постоянно растет.

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