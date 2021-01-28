Tesla презентовала самый динамичный автомобиль в мире

Американская компания Tesla представила обновленный флагманский седан Model S.

Об этом сообщается на сайте производителя. Автомобиль, ведущий свою родословную с 2012 года, немного преобразился внешне, получил совершенно новый интерьер и значительно улучшил своих технические характеристики.

Облик Model S стал более агрессивным tesla.com

Внешне обновленную модель можно узнать по иным бамперам, новой светотехнике, стильным колесным дискам, а также отсутствию хромированных молдингов. В целом облик машины стал более агрессивным.

В салоне произошла настоящая революция tesla.com

В салоне произошла настоящая революция. Первое, что бросается в глаза – штурвал вместо привычно "баранки". Вертикальный 17-дюймовый центральный дисплей заменили на горизонтальный, аналогичного размера и разрешением 2200х1300.

Вертикальный 17-дюймовый центральный дисплей заменили на горизонтальный, аналогичного размера tesla.com

Вся оперативная информация для водителя выводится на 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов. В нише под центральной консолью появились две беспроводные зарядки для смартфонов и разъемы USB-C.

В нише под центральной консолью появились две беспроводные зарядки для смартфонов и разъемы USB-C tesla.com

Для задних пассажиров предлагается персональный 8-дюймовый сенсорный дисплей, расположенный между спинками передних кресел.

Для задних пассажиров предлагается персональный 8-дюймовый сенсорный дисплей tesla.com

Салон стал просторнее за счет новых задних сидений. В списке опций появились трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, а передние получили еще и функцию вентиляции.

Салон стал просторнее за счет новых задних сидений tesla.com

Но самые важные изменения скрыты от посторонних глаз. Речь идет о новой технической "начинке". В частности, электрокар получил новую более надежную батарею, а на смену топовой версии Performance пришли две новые – Plaid и Plaid+. Они оснащаются тремя новыми электромоторами, которые уже опробовали на Model 3. Суммарная мощность версии Plaid достигает 1020 л.с., а Plaid+ имеет в своем арсенале свыше 1100 "лошадей".

С таким арсеналом Plaid способен разгоняться до 100 км/ч за 1,99 секунды, а Plaid+ может выполнить эту операцию еще быстрее. Четверть мили (402 метра) со стартом с места Plaid преодолевает за 9,3 секунды, а Plaid+ менее чем за 9 секунд. На сегодняшний день ни один серийный автомобиль в мире не может похвастать такой ошеломляющей динамикой разгона. Максимальная скорость топовых версий ограничена на отметке в 200 миль/ч (322 км/ч).

Plaid способен разгоняться до 100 км/ч за 1,99 секунды, tesla.com

Базовая версия, получившая название Long Range имеет запас хода 662 км, а до "сотни" разгоняется за 3,1 с. Plaid без остановки способная проехать 628 км, а Plaid+ сможет преодолеть расстояние до 837 км.

В США обновленная Tesla Model S предлагается в версии Long Range за $74490, за Plaid просят не менее $114490, а топовая Plaid+ обойдется минимум в $134490.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, автомобили Tesla бьют рекорды продаж, а на заводе компании обнаружили новые загадочные модели.