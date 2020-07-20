Tesla предлагает взять новый электромобиль за $4500

На данный момент кроссовер Tesla Model Y является наиболее популярным электромобилем компании. Но в Тесла решили расширить аудиторию. Теперь автомобиль можно забрать всего за $4500.

Такие условия связаны с открытием программы лизинга. Первый платеж составляет как раз 4500 долларов. Ежемесячный взнос равен $499. Максимальный срок лизинга – 36 месяцев.

Таким образом, общая стоимость электрокара Tesla Model Y Long Range через три года составит почти $22 500. Недавно мы сообщали, что базовый вариант электромобиля Тесла подешевел до $50 000 с $53 000, если речь идет о полноценной покупке.

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На данный момент программа лизинга доступна для рынка США, где такой вариант использования автомобилей очень популярен в условиях, когда покупатели хотят чаще менять новые машины. В отдельных случаях по истечении срока лизинга автомобиль можно выкупить за оставшуюся сумму.

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