Tesla опять позади: Geely показала новый электромобиль

У Tesla много потенциальных соперников. Но сегодня именно Geometry – дочерний бренд Geely и Volvo – кажется настоящей угрозой Тесла. Представлена уже вторая модель электромобиля.

Компактный кроссовер Geometry C, о котором мы недавно рассказывали первую информацию, построен на платформе первой модели Geometry A, которая уже продается. Компания даже планирует продавать китайские электромобили в Европе, поэтому мы с интересом ждем. Чем же удивит новый кроссовер?

Новый кроссовер Geely Geometry C 2021 global.geely.com

Несмотря на молодость имени на фоне мирового автопрома, электрокары бренда обретают свой уникальный стиль. Новый электрический кроссовер похож на родственный седан, но выглядит короче и выше. Колесная база в 2700 мм у автомобилей одинаковая.

Новый кроссовер Geely Geometry C 2021 global.geely.com

Новый кроссовер Geely Geometry C 2021 global.geely.com

В отличие от модели А (163 л.с. и 250 Нм), новый С получил более мощный мотор с отдачей 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Базовая батарея емкостью 52 кВтч обеспечит запас хода 400 км, а блок на 62 кВтч предложит 550 км.

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Главный соперник нового Geometry C – Tesla Model Y, у которого наблюдаются серьезные проблемы с качеством. Вероятно, компания Джили усилит свой натиск в сегменте электромобилей с помощью нового бренда. На это даже намекает пропуск в алфавите: модели А и С уже существуют. Наверняка в компании уже разрабатывают Geometry B.

Новый кроссовер Geely Geometry C 2021 global.geely.com

Новый кроссовер Geely Geometry C 2021 global.geely.com

О ценах на кроссовер С можно судить по седану, который предлагают в Китае от $31 000. Новинка окажется немного дороже. За топовую модификацию с 62-киловаттной батареей могут запросить около $40 000.

Электромобиль Geely Geometry А global.geely.com

Новый Geely Geometry C будет соперничать с Tesla Model Y tesla.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новой сверхнадежной батарее General Motors, благодаря которой концерн планирует произвести революцию в мире электромобилей и обеспечить пробег в 1 600 000 км.