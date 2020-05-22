Tesla опять позади: Geely показала новый электромобиль
У Tesla много потенциальных соперников. Но сегодня именно Geometry – дочерний бренд Geely и Volvo – кажется настоящей угрозой Тесла. Представлена уже вторая модель электромобиля.
Компактный кроссовер Geometry C, о котором мы недавно рассказывали первую информацию, построен на платформе первой модели Geometry A, которая уже продается. Компания даже планирует продавать китайские электромобили в Европе, поэтому мы с интересом ждем. Чем же удивит новый кроссовер?
Несмотря на молодость имени на фоне мирового автопрома, электрокары бренда обретают свой уникальный стиль. Новый электрический кроссовер похож на родственный седан, но выглядит короче и выше. Колесная база в 2700 мм у автомобилей одинаковая.
В отличие от модели А (163 л.с. и 250 Нм), новый С получил более мощный мотор с отдачей 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Базовая батарея емкостью 52 кВтч обеспечит запас хода 400 км, а блок на 62 кВтч предложит 550 км.
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Главный соперник нового Geometry C – Tesla Model Y, у которого наблюдаются серьезные проблемы с качеством. Вероятно, компания Джили усилит свой натиск в сегменте электромобилей с помощью нового бренда. На это даже намекает пропуск в алфавите: модели А и С уже существуют. Наверняка в компании уже разрабатывают Geometry B.
О ценах на кроссовер С можно судить по седану, который предлагают в Китае от $31 000. Новинка окажется немного дороже. За топовую модификацию с 62-киловаттной батареей могут запросить около $40 000.
Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новой сверхнадежной батарее General Motors, благодаря которой концерн планирует произвести революцию в мире электромобилей и обеспечить пробег в 1 600 000 км.