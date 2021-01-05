Американские копы пополнили автопарк Tesla

Сергей Иванов Электромобили 11:50, 5.01.2021 Обновлено: 12:43, 5.01.2021

Полицейское управление в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, добавило Tesla Model Y в свой автопарк.

Об этом рассказали представители департамента полиции Гастингса-на-Гудзоне на своей странице в Facebook. Они с гордостью сообщили, что это "первый Model Y, оснащенный фонарями, сиренами и радио для использования полицией в стране (а может быть и в мире)".

Tesla Model Y для службы в полиции получил все необходимое оборудование
facebook.com/HastingsPD

Автомобиль оснащен специальной системой световой сигнализации и освещения CenCom Core от компании Whelen с функциями автоматизации и удаленного подключения. Следует отметить, что этот Model Y не будет использоваться для патрулирования, а поступит на службу в детективное подразделение. Это связано с эффективностью электромобиля и запасом хода, поскольку у патрульных машин совершенно иной алгоритм работы, с частыми ускорениями и работой на предельных режимах.

Автомобиль оснащен специальной системой световой сигнализации и освещения CenCom Core от компании Whelen
facebook.com/HastingsPD

По мнению руководства полицейского управления Гастингса-на-Гудзоне, за 5 лет эксплуатации электромобиля экономия на бензине составит $8525. На первый взгляд, это небольшая сумма, но в рамках огромного автопарка полиции по всей стране подобный опыт может быть очень полезным.

За 5 лет эксплуатации электромобиля экономия на бензине составит $8525
tesla.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, полиция Мексики получила для своих патрулей украинский электротранспорт, а Tesla Cybertruck пополнит парк полиции Дубая.

Комментировать
Авто Электромобили

Смотрите также

Российские биатлонисты массово снялись с турнира, узнав о допинг-контроле

В Украину идет циклон "Ахмет": чего ждать от погоды

Появились детали об экзамене по украинскому языку для госслужащих

Украинцам повысили абонплату на газ: кому придется платить почти в два раза больше

В супермаркете Харькова посетитель ударил кассиршу ногой по лицу: его "проучили". 18+