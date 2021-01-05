Американские копы пополнили автопарк Tesla

Полицейское управление в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, добавило Tesla Model Y в свой автопарк.

Об этом рассказали представители департамента полиции Гастингса-на-Гудзоне на своей странице в Facebook. Они с гордостью сообщили, что это "первый Model Y, оснащенный фонарями, сиренами и радио для использования полицией в стране (а может быть и в мире)".

Автомобиль оснащен специальной системой световой сигнализации и освещения CenCom Core от компании Whelen с функциями автоматизации и удаленного подключения. Следует отметить, что этот Model Y не будет использоваться для патрулирования, а поступит на службу в детективное подразделение. Это связано с эффективностью электромобиля и запасом хода, поскольку у патрульных машин совершенно иной алгоритм работы, с частыми ускорениями и работой на предельных режимах.

По мнению руководства полицейского управления Гастингса-на-Гудзоне, за 5 лет эксплуатации электромобиля экономия на бензине составит $8525. На первый взгляд, это небольшая сумма, но в рамках огромного автопарка полиции по всей стране подобный опыт может быть очень полезным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, полиция Мексики получила для своих патрулей украинский электротранспорт, а Tesla Cybertruck пополнит парк полиции Дубая.