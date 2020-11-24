Tesla попала в ДТП: на скорости 160 км/ч: батареи разлетелись на десятки метров

В США на минувших выходных произошло одно из самых жестких аварий с участием Tesla. Водитель седана Model 3 потерял управление автомобилем на скорости 160 км/ч и вылетел с дороги, совершив столкновение с несколькими препятствиями. Машина оказалась разломанной пополам, а аккумуляторы тяговой батареи разбросало на несколько десятков метров.

Как сообщает Motor1, катастрофа произошла в Корваллисе, штат Орегон. На фото ДТП видно, что от автомобиля практически ничего не осталось – таковыми были последствия столкновения с двумя деревьями и столбом рекламного щита.

При этом кроме самого электрокара пострадали близлежащие дома – осколками от элементов питания "Теслы" у них повыбивало окна. Кроме того, был нанесен урон водоснабжению сооружений, их разрушило отлетевшее от Model 3 колесо.

Что же касается водителя, он остался цел и невредим. Полиция установила, что владелец "Теслы" находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Его арестовали.

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