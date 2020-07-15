Tesla помогла найти воров, которые ночью угнали Porsche

Электромобили Tesla оснащены несколькими наружными камерами видеонаблюдения, которые активируются автоматически в случае обнаружения поблизости подозрительной активности.

Tesla автоматически записала видео, благодаря которому украденный автомобиль удалось быстро найти. Фото: twitter.com/josejacas

В испанском муниципалитете Беникасим ночью два злоумышленника пытались украсть классический Porsche 911. Собственно, им это удалось, но воры не заметили слежку. Рядом оказалась Tesla, которая все увидела и записала происшествие на видео.

Система Sentry Mode, которой оснащены все современные электромобили Тесла, в первую очередь разрабатывалась как инструмент самозащиты электрокара. Но камеры начинают видеозапись всякий раз, когда автомобиль распознает движение рядом.

Воры Porsche думали, что их никто не видит. Фото: twitter.com/josejacas

Украденный Porsche нашли в городе Ла-Эльяна соседнего округа, а преступников полиция уже разыскивает.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, электромобиль Tesla Model 3 рассыпался на части под влиянием дождя.