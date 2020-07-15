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Tesla помогла найти воров, которые ночью угнали Porsche

Стас Сидилев
Электромобили
1,7 т.
Электромобиль Tesla помог найти преступников

Электромобиль Tesla помог найти преступников.

Электромобили Tesla оснащены несколькими наружными камерами видеонаблюдения, которые активируются автоматически в случае обнаружения поблизости подозрительной активности.

Tesla автоматически записала видео, благодаря которому украденный автомобиль удалось быстро найти.

Tesla автоматически записала видео, благодаря которому украденный автомобиль удалось быстро найти. Фото: twitter.com/josejacas

В испанском муниципалитете Беникасим ночью два злоумышленника пытались украсть классический Porsche 911. Собственно, им это удалось, но воры не заметили слежку. Рядом оказалась Tesla, которая все увидела и записала происшествие на видео.

Система Sentry Mode, которой оснащены все современные электромобили Тесла, в первую очередь разрабатывалась как инструмент самозащиты электрокара. Но камеры начинают видеозапись всякий раз, когда автомобиль распознает движение рядом.

Воры Porsche думали, что их никто не видит.

Воры Porsche думали, что их никто не видит. Фото: twitter.com/josejacas

Украденный Porsche нашли в городе Ла-Эльяна соседнего округа, а преступников полиция уже разыскивает.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, электромобиль Tesla Model 3 рассыпался на части под влиянием дождя.

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