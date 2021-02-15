Tesla откроет производство в Индии

Американский производитель электромобилей Tesla намерен построить новый завод в индийском штате Карнатака.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство штата. Появление новых производственных мощностей является частью программы глобальной активности Tesla.

В прошлом месяце производитель электромобилей основал подразделения Tesla Motors India и Energy Private Limited в Бенгалуру, столице штата Карнатака. Кроме того, по информации одного из топ-чиновников правительства штата, в Бенгалуру будет располагаться и современный исследовательский центр Tesla.

Стоит также отметить, что Илон Маск неоднократно делился в своем твиттере о планах относительно бизнеса в Индии. В частности, в декабре прошлого года руководитель Tesla подтвердил информацию о предполагаемом выходе на индийский рынок в 2021 году.

Tesla Is Preparing for a Robust Entry into India 🇮🇳 , a Multi-Billion Dollar Markethttps://t.co/P2J4YAoy5b — Tesmanian.com (@Tesmanian_com) January 13, 2021

Индия намерена снизить свою зависимость от ископаемых источников энергии и сократить вредные выбросы в атмосферу. Но пока эти процессы тормозятся из-за отсутствия инвестиций в развитие инфраструктуры и экологические технологии. По данным Reuters индийское правительство планирует привлечь производителей электрических батарей и выделит на эти цели государственную субсидию в размере 46 млрд долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla намерена организовать производство в Китае бюджетного электромобиля стоимостью $25 тысяч и продавать его по всему миру. Кроме того, в Шанхае уже началось строительство исследовательского центра. С его помощью Tesla China сможет осуществлять полный цикл работ по созданию новых моделей. Исследовательский центр начнет работать до конца текущего года, а в его состав войдут более 20 различных лабораторий.