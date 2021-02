Tesla откроет производство в Индии

Американский производитель электромобилей Tesla намерен построить новый завод в индийском штате Карнатака.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство штата. Появление новых производственных мощностей является частью программы глобальной активности Tesla.

В прошлом месяце производитель электромобилей основал подразделения Tesla Motors India и Energy Private Limited в Бенгалуру, столице штата Карнатака. Кроме того, по информации одного из топ-чиновников правительства штата, в Бенгалуру будет располагаться и современный исследовательский центр Tesla.

Стоит также отметить, что Илон Маск неоднократно делился в своем твиттере о планах относительно бизнеса в Индии. В частности, в декабре прошлого года руководитель Tesla подтвердил информацию о предполагаемом выходе на индийский рынок в 2021 году.

Tesla Is Preparing for a Robust Entry into India 🇮🇳 , a Multi-Billion Dollar Markethttps://t.co/P2J4YAoy5b