Tesla обвинила Rivian во всех смертных грехах

Ведущий производитель электромобилей, компания Tesla, обвинила американскую фирму Rivian в подкупе сотрудников и краже интеллектуальной собственности, сообщает Bloomberg.

По словам представителей Tesla, четверо бывших сотрудников компании при переходе на работу в Rivian раскрыли секретную конфиденциальную информацию. Также в Tesla подозревают еще как минимум двух своих бывших сотрудников в аналогичной деятельности.

Электромобили Tesla. Фото: tesla.com

"Передача конфиденциальной информации Tesla при переходе к новому работодателю незаконно и рискованно, – говорится в иске, поданном в суд штата Калифорния в Сан-Хосе. Такое поведение может рассматриваться только с одной целью – для удовлетворения конкурентных интересов нового работодателя".

Напомним, что Rivian, инвесторами которой являются такие известные компании как, Amazon.com, T. Rowe Price, BlackRock и Ford, отвергла обвинения. Компания заявила, что требует, чтобы все новые сотрудники подтвердили, что "они не использовали и не будут использовать интеллектуальную собственность бывших работодателей в Rivian".

Стартап Rivian был основан в 2009 году выпускником Массачусетского технологического института Р. Джей Скаринджем. В компании трудится 2400 сотрудников, которые работают на предприятиях компании в Калифорнии, Мичигане и Иллинойсе. Недавно Rivian опроверг сообщения о том, что планирует перевести свою штаб-квартиру и производство в Силиконовую долину, где находится Tesla.

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Rivian, которая привлекла почти $6 млрд, планирует начать производство своего полностью электрического внедорожника R1S и пикапа R1T к середине 2021 года. Компания обещает, что запас хода электрокара составит более 400 миль (644 км), а стоимость авто составит около 70000 долларов.

Электромобили Rivian – внедорожник R1S и пикап R1T. Фото: rivian.com

Также у компании Rivian уже есть заказ на изготовление 100 тысяч электрических развозных фургонов для службы доставки компании Amazon, производство которых намечено на будущий год. В течение 7 лет компания работала над "скейтборд"-платформой для электромобилей, которая включая двигатель, аккумулятор и управляющую электронику. Эту платформу планировалось продавать для других автопроизводителей.

Напомним, что ранее Tesla подала в суд на бывших сотрудников за то, что они якобы передали коммерческие секреты китайским компаниям Xpeng Motors и Zoox Inc. в Силиконовой долине.

В новом иске компания Илона Маска назвала себя "целью номер один для Rivian в плане получения информации" и рассказала, что Rivian нанял 178 бывших экс-сотрудников Tesla, причем около 70 из них перешли в Rivian непосредственно из Tesla.

Электромобили Tesla. Фото: tesla.com

В свою очередь в Rivian назвали иск необоснованными и "противоречащим культуре, духу и корпоративной политике компании".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla готовит обновление для флагманских моделей Model S и Model X.