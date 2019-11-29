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30 ноября • обновлено в 11:11
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Tesla напряглась: Audi улучшила свой электромобиль

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Audi e-tron 2020 модельного года продемонстрировал повышенный запас хода, которого удалось достичь благодаря важным техническим улучшениям.

Как стало известно OBOZREVATEL, электрический кроссовер Audi e-tron quattro теперь предлагает покупателям запас хода 436 км на одной зарядке, что на 25 км превышает прежний результат в рамках европейского сертификата WLTP.

Электромобиль Audi e-tron обновили для 2020 модельного года

Электромобиль Audi e-tron обновили для 2020 модельного года

audi.com

Инженеры добились улучшенных показателей благодаря перенастройке эффективности расхода заряда. Доработали систему охлаждения силовой установки и улучшили тормозные механизмы, что позволило снизить потери энергии.

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Электрокросс Audi e-tron стал ощутимо эффективнее

Электрокросс Audi e-tron стал ощутимо эффективнее

audi.com

Кроме того, передний мотор, который не используется при слабых нагрузках, теперь может полностью отключаться от системы для еще более экономичного расхода энергии. Таким образом топовый электромобиль "Ауди" e-tron 55 quattro с батареей на 95 кВтч предлагает повышенный запас хода.

Внутри электрокар e-tron quattro безошибочно опознается как Audi

Внутри электрокар e-tron quattro безошибочно опознается как Audi

audi.com

Однако обновление затронуло и базовый кроссовер Audi e-tron 50 quattro. Блок емкостью 71 кВтч теперь предлагает 336 км вместо прежних 299 км. Для сравнения, самая дешевая Tesla Model X способна преодолеть 528 км. При этом мощнейшая модификация по причине повышенного энергопотребления предлагает меньше – 490 км.

В последнее время Tesla Model X получила множество новых конкурентов

В последнее время Tesla Model X получила множество новых конкурентов

tesla.com

Данные для американских электромобилей приведены в соответствии с методикой Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Эти цифры максимально приближены к реальным условиям эксплуатации. Тем не менее, Audi способна как следует напугать своих соперников, ведь инженеры компании, как оказалось, способны повысить эффективность электромобилей даже без увеличения емкости батарей.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили кроссовер Audi Tesla новости
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
тесла не напряглась.тесле пох.она занимается своими делами.и тесла была ПЕРВАЯ чего уже никогда не будет у других марок .они всегда будут только вторые.
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