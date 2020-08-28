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Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину. Фото ДТП

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Электромобили
1,9 т.
Водитель электромобиля отвлекся на смартфон во время ДТП

Водитель электромобиля отвлекся на смартфон во время ДТП.

Водитель электромобиля Tesla Model S в США устроил тройное ДТП, врезавшись в полицейское авто и машину дорожного патруля. Электрокар двигался в режиме автопилота.

По информации Electrek, владелец Model S признался, что полностью доверил управление электромобилю. Tesla предлагает покупателям использовать систему автопилота, но напоминает о том, что водитель должен контролировать ситуацию, следить за дорогой и быть готовым в любую секунду взять управление на себя.

Вместо этого нарушитель расслабился и смотрел кино на смартфоне. Model S врезалась в полицейский автомобиль на обочине, тот в свою очередь въехал в патрульную машину. В ДТП никто не пострадал. Виновника обвинили в нескольких нарушениях ПДД.

Скорее всего, Tesla Model S не подлежит восстановлению.

Скорее всего, Tesla Model S не подлежит восстановлению. Фото: electrek.co

Нарушитель въехал в полицейский автомобиль.

Нарушитель въехал в полицейский автомобиль. Фото: electrek.co

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о системе полноценного автопилота Tesla, которую готовят в компании.

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