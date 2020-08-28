Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину. Фото ДТП

Водитель электромобиля отвлекся на смартфон во время ДТП.

Водитель электромобиля Tesla Model S в США устроил тройное ДТП, врезавшись в полицейское авто и машину дорожного патруля. Электрокар двигался в режиме автопилота.

По информации Electrek, владелец Model S признался, что полностью доверил управление электромобилю. Tesla предлагает покупателям использовать систему автопилота, но напоминает о том, что водитель должен контролировать ситуацию, следить за дорогой и быть готовым в любую секунду взять управление на себя.

Вместо этого нарушитель расслабился и смотрел кино на смартфоне. Model S врезалась в полицейский автомобиль на обочине, тот в свою очередь въехал в патрульную машину. В ДТП никто не пострадал. Виновника обвинили в нескольких нарушениях ПДД.

Скорее всего, Tesla Model S не подлежит восстановлению. Фото: electrek.co

Нарушитель въехал в полицейский автомобиль. Фото: electrek.co

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о системе полноценного автопилота Tesla, которую готовят в компании.

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