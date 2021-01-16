Tesla Model Y получила высокие оценки за безопасность

Американское управление безопасности движения NHTSA провела краш-тесты электромобиля Tesla Model Y. Результаты испытаний продемонстрировали высокий уровень безопасности модели.

Об этом сообщает пресс-служба организации. В ходе тестов электрический кроссовер получил максимальный рейтинг безопасности 5 звез.

Первый тест имитировал лобовое столкновение на скорости 56 км/ч с аналогичным автомобилем nhtsa.gov

Первый тест имитировал лобовое столкновение на скорости 56 км/ч с аналогичным автомобилем. Следующие два теста оценивали воздействие на водителя и пассажиров при боковом ударе на скорости 62 км/ч движущейся тележкой с барьером, имитирующей автомобиль аналогичной массы, а также боковое столкновения со столбом. И вновь Tesla прекрасно справилась с испытаниями, показав хорошую защиту как водителя, так пассажиров, получив две "пятерки".

Tesla прекрасно справилась и с боковым ударом с движущейся тележкой nhtsa.gov

Финальным стал краш-тест, оценивающий последствия переворота машины. Вероятность опрокидывания электромобиля специалисты NHTSA оценили в 7,9%, что является минимальным результатом среди всех протестированных организацией кроссоверов. Благодаря чему Model Y получила очередные 5 звезд из 5 возможных.

Tesla Model Y презентовали весной 2019 года tesla.com

Напомним, что кроссовер Tesla Model Y презентовали весной 2019 года, а в прошлом году первые автомобили сошли с конвейера завода компании в американском Фремонте. Модель получила дополнительную защиту батареи и широкий набор систем активной безопасности, включая систему предотвращения лобового столкновении, автоматического экстренного торможения и систему предупреждения о выезде с полосы. Специалисты европейского Euro NCAP еще не проводили краш-тестов Model Y, но с учетом того, что родственный седан Tesla Model 3 завоевал максимальный 5-звездочный рейтинг, результат кроссовера будет не хуже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, кроссовер Tesla Model Y подешевел на $8000, а в Шанхае открыли самую большую в мире зарядную станцию Tesla.