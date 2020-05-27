Tesla Model X попытались зарядить с помощью велосипеда

Tesla Model X – большой электрический кроссовер. Но он также способен далеко заехать в сравнении с другими электромобилями. Правда, заряд в определенный момент закончится. Поможет ли велосипед?

Разумеется, двухколесное транспортное средство можно просто достать из багажника и уже на нем отправиться в путь по спасению окружающей среды. Но на финском телевидении решили провести эксперимент: хватит ли вырабатываемой энергии велосипеда для зарядки Тесла?

Tesla Model X зарядили с помощью велосипедов скриншот видео

Фактически, речь идет о простейшей динамо-машине. Не секрет, что с ее помощью действительно можно выработать электроэнергию, но важна эффективность работы и объем. Поэтому к зарядке подключили сразу девятерых велосипедистов!

Tesla Model X зарядили с помощью велосипедов скриншот видео

Что из этого в итоге получилось? За 20 минут эксперимента удалось пополнить запас хода Tesla Model X на 2 км. Результат кажется недостаточно впечатляющим, но это рекорд, ведь ничего подобного никто еще не делал.

Tesla Model X зарядили с помощью велосипедов скриншот видео

Таким образом, чтобы в этом темпе полностью зарядить кроссовер Тесла с запасом хода 490 км, потребуется более 81 часа, а с 565 км – приблизительно 94 часа.

Напомним, OBOZREVATEL ранее показывал очень практичную модель Tesla, которую производитель пока не спешит отправлять на конвейер.