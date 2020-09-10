Tesla Model X получила самого опасного соперника

Новый кроссовер Lucid готовится к соперничеству с Tesla Model X. Фото: Lucid.

Кроссовер Lucid Project Gravity – новый электромобиль, который составит конкуренцию Tesla Model X в сегменте крупных SUV.

После презентации седана Lucid Air производитель рассекретил на первых официальных изображениях модель Project Gravity. Правда, название пока рабочее – серийный электрокар будет назваться по-другому.

На первых официальных фото Lucid Project Gravity можно увидеть много деталей. Фото: Lucid

Несмотря на то, что фото сильно затемнены, основные выводы уже можно сделать. Новинку выполнили в стиле уже показанного седана с простыми и лаконичными линиями кузова и элегантным силуэтом. Сзади заметны фонари, которые выполнены в виде сплошной светодиодной полосы.

На изображении показали эффектную заднюю оптику. Фото: Lucid

На крыше заметен дополнительный багажник. Этот элемент может оказаться частью концепта, но, возможно, производитель таким образом намекает на линейку особых аксессуаров для серийного кроссовера.

Ожидается, что новый Lucid получит тот же батарейный блок емкостью 113 кВтч, что и седан Air.

Производитель сделал акцент на специальном багажнике для крыши. Фото: Lucid

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал об электромобиле Tesla Roadster, который отправили в космос. Транспортное средство уже попало в перечень космического мусора.

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