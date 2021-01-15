Tesla Model S скрестили с 55-летним Volkswagen

Калифорнийская фирма Zelectric показала 55-летний VW Microbus на агрегатах Tesla.

Об этом сообщается на сайте компании. Почти 10 лет фирма Zelectric занимается созданием электрических рестомодов на базе раритетных моделей VW и Porsche.

Основой для проекта послужил Volkswagen T1 Samba Bus 1966 года zelectricmotors.com

Очередным проектом энтузиастов из Калифорнии стал 7-местный микроавтобус VW 1966 года, который переделали в экологически чистый автомобиль для повседневного использования. Машина прошла полный курс реставрации и выглядит так, словно только что сошла с конвейера в Вольфсбурге. Ее главное отличие от других таких же микроавтобусов в том, что вместо оппозитного бензинового мотора в задней части кузова установили электрические компоненты от электромобиля Tesla.

На месте привычного ДВС электромотор мощностью 115 кВт zelectricmotors.com

От седана Model S автомобиль унаследовал батарею с водяным охлаждением емкостью 32кВтч и 115-силоваттный (156 л.с.) электромотор. Механическую 4-ступенчатую коробку передач сохранили от оригинальной модели. С таким арсеналом микроавтобус способен преодолевать порядка 145 км с максимальной скоростью 160 км/ч.

Микроавтобус способен преодолевать порядка 145 км с максимальной скоростью 160 км/ч. zelectricmotors.com

В процессе работы над машиной она получила модернизированные подвеску и тормозную систему. Заряжать батарею можно от бытовой сети с напряжением 110 и 220 В, а в движении батарею подпитывает система рекуперации энергии торможения.

Заряжать батарею можно от бытовой сети с напряжением 110 и 220 В zelectricmotors.com

Для багажа на крыше предусмотрен багажник, а светотехника полностью выполнена на светодиодах.

На крыше предусмотрен дополнительный багажник zelectricmotors.com

Передние окна можно открыть для вентиляции салона zelectricmotors.com

Салон оформлен в двухцветной гамме и украшен декоративными панелями из полированного алюминия. Развлекать водителя и пассажиров будет аудиосистема с головным устройством Alpine и акустикой Focal. В холодное время года салон будет обогреваться электрической "печкой". Также в машине есть несколько USB-портов и розеток на 12V.

Салон оформлен в двухцветной гамме и украшен декоративными панелями из полированного алюминия zelectricmotors.com

Водитель сможет контролировать заряд батареи с помощью специального датчика на приборной панели, сменившем традиционный датчик топлива, а на паркинге поможет камера заднего вида.

Водитель сможет контролировать заряд батареи с помощью специального датчика на "классической" приборной панели zelectricmotors.com

Предупреждать пешеходов о своем появлении электромобиль будет с помощью специального звукового генератора (PSW), причем, воспроизводимый им звук отличается при движении вперед и назад.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, аналогичный проект электрического микроавтобуса подготовили мастера коммерческого подразделения "Фольксваген". В автомобиле, получившем название e-BULLI, они использовали компоненты от современных электромобилей марки.