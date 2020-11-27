Tesla Model S с пробегом 365 000 км: владелец рассказал о затратах за 4 года эксплуатации

Один из американских владельцев Tesla Model S, Шон Митчелл из Денвера, штат Колорадо, США, проехал на электрокаре более 300 000 км за четыре года. По деньгам эксплуатация ему обошлась как половина стоимости самого авто.

Собственным опытом об эксплуатации "эски" Митчелл поделился в своем блоге на YouTube – Sean Mitchell. Американец купил Tesla Model S с батареей 60 кВтч в 2016 году, и это был подержанный экземпляр – 2013 год выпуска с пробегом около 25 750 километров. За машину он заплатил около 53 000 долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам Шона, за 4 года эксплуатации и примерно 340 000 км пробега (сейчас на одометре "Теслы" 365 тыс. км) он потратил на авто 26 649 долларов. Наименьшая часть этой суммы была потрачена на зарядку – 7 747 долларов США, что составило всего 29,1% от общих расходов. Периодическое техническое обслуживание за этот период "потянуло" на 9 192 долларов или 34,5% от общих затрат, а самыми дорогими были внеплановые ремонтные работы – 9 709 долларов или 36,4% от общих затрат. Соответственно, километр пути на Tesla Model S стоил всего 0,07 доллара.

С момента покупки в 2016 году автомобилю потребовалось несколько посещений для обслуживания или ремонта, правда, большая часть работ была проделана бесплатно. Например, в 2018 году по гарантии была заменена батарея, причем официальный сервис поставил блок большей емкости – на 75 кВтч вместо 60 кВтч. Также спустя два года после покупки электромобилю потребовалось серьезное вмешательство в переднюю подвеску, однако здесь уже владелец платил из своего кармана – 2 536 долларов. Кроме того, автомобилю меняли лобовое стекло, но на удивление оно обошлось дешевле, чем замена тормозных дисков и колодок – 250 долларов против 439 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Tesla ощутимо подняла цены на свои электромобили в Европе. В среднем машины подорожали на 5-6 тыс. евро.