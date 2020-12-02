Tesla готова к слиянию с другими автопроизводителями

Компания Tesla заинтересована в слиянии с другими автопроизводителями. Пока возможных союзников в этом вопросе у фирмы Илона Маска нет, но если такой вопрос станет, она готова рассматривать варианты.

Об этом глава "Теслы" Илон Маск заявил в интервью предпринимателю-миллиардеру, главе издательского дома Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, пишет TechCrunch. Интервьювер спросил у Маска, не рассматривает ли Tesla возможность покупки одного из конкурентов, учитывая, что рыночная стоимость компании уже составляет более 500 миллиардов долларов, на что Маск ответил:

"Мы бы точно не стали идти путем враждебного поглощения. Однако, если кто-то считает, что объединение с Tesla было бы хорошей идеей, мы, безусловно, поговорим".

Отметим, что сейчас Tesla демонстрирует самый высокий уровень рыночной капитализации среди всех автопроизводителей – почти 550 млрд долларов. Для сравнения, капитализация Toyota (2 позиция в списке) составляет 190 млрд, а Volkswagen (замыкает ТОП-3) – 94,2 млрд.

На данный момент Tesla выпускает четыре электрокара: лифтбэк Model S, кроссоверы Model X и Model Y, а также седан Model 3. Через два года компания намерена вывести на мировой рынок также пикап Cybertruck.

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