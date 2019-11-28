Первым покупателем Tesla Cybertruck в Украине станет чиновник: кто он. Фото

Пикап Tesla Cybertruck – новейший электромобиль американского производителя. Первый покупатель из Украины уже заявил о себе.

О предзаказе электрического пикапа в своем Facebook заявил бывший мэр Новоднестровска Черновицкой области Руслан Панчишин. Своей радостью экс-чиновник поделился с подписчиками.

Tesla Cybertruck вызвал настоящий ажиотаж

К посту Панчишин добавил скриншот, который подтверждает заказ. На данный момент первый взнос составляет 100 долларов, которые должен заплатить каждый желающий приобрести электрический пикап Tesla Cybertruck Илона Маска.

Полная же стоимость модели составляет почти 40 тыс. долл – украинец заказал базовую модификацию. В этом случае электромобиль получит один мотор, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с.

Батарейный блок стандартной версии обеспечит около 400 км запаса хода на одном заряде. Длина Tesla Cybetruck составляет 5885 мм, ширина – 2027 мм, а высота равна 1905 мм. Стоит отметить, автомобиль действительно крупный.

Пикап Tesla Cybertruck будет смотреться очень необычно на украинских дорогах tesla.com

Тем не менее, когда покупатели получат свои машины – неизвестно. Полностью выкупить заказ можно будет не ранее 2021 года. Точные же сроки производства не определены. Сперва необходимо наладить конвейерную сборку кроссовера Tesla Model Y, которого многие покупатели порядком заждались.

Покупатели сперва должны получить первые экземпляры Tesla Model Y tesla.com

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