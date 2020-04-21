Tesla Cybertruck можно будет утопить без последствий
Электрический пикап Tesla Cybertruck появится на дорогах в лучшем случае в 2022 году. Кажется, общественность начала терять интерес к новинке, поэтому Илон Маск опять нашумел.
В своем Твиттере предприниматель ответил на вопрос о водоплавающих способностях Кибертрака. Один из пользователей написал о своих увлечениях – охоте и рыбалке, – отметив, что иногда приходится пересекать водоемы. Ответ на вопрос, способен ли электропикап Тесла делать подобные вещи, был удивительным.
Илон Маск ответил, что машина даже сумеет плавать "какое-то время". Очень занимательно. Разумеется, это похоже на рекламную инсценировку. Как и всякий раз, когда кто-то в соцсетях предполагает в той или иной степени безумные функции новых моделей Tesla, а Маск все это подмечает с комментариями в стиле "вы угадали!"
Более неподходящего автомобиля для охоты, рыбалки и прочих туристических экспедиций не найти. Но, согласитесь, умение плавать – уникальная маркетинговая фишка для одного из наиболее эпатажных электромобилей современности.
ЧИТАЙТЕ: Новейший кроссовер Tesla бросили в реку, но сеть не впечатлена
Тем не менее, о необычных обещаниях Илона Маска никто не вспомнит, когда новый электрокар отправится на рынок и традиционно разочарует покупателей качеством сборки и опасностью самовозгорания. Чтобы убедиться в этом или обратном, придется дождаться серийного производства, запланированного на следующий год.
Ранее OBOZREVATEL показывал новый электрический внедорожник, который кажется более интересным предложением, чем продукция Тесла.