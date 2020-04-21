Tesla Cybertruck можно будет утопить без последствий

Электрический пикап Tesla Cybertruck появится на дорогах в лучшем случае в 2022 году. Кажется, общественность начала терять интерес к новинке, поэтому Илон Маск опять нашумел.

В своем Твиттере предприниматель ответил на вопрос о водоплавающих способностях Кибертрака. Один из пользователей написал о своих увлечениях – охоте и рыбалке, – отметив, что иногда приходится пересекать водоемы. Ответ на вопрос, способен ли электропикап Тесла делать подобные вещи, был удивительным.

Пикап Tesla Cybertruck tesla.com

Илон Маск ответил, что машина даже сумеет плавать "какое-то время". Очень занимательно. Разумеется, это похоже на рекламную инсценировку. Как и всякий раз, когда кто-то в соцсетях предполагает в той или иной степени безумные функции новых моделей Tesla, а Маск все это подмечает с комментариями в стиле "вы угадали!"

Илон Маск говорит, что Cybertruck сможет плавать. Посмотрим скриншот диалога в Twitter

Более неподходящего автомобиля для охоты, рыбалки и прочих туристических экспедиций не найти. Но, согласитесь, умение плавать – уникальная маркетинговая фишка для одного из наиболее эпатажных электромобилей современности.

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Тем не менее, о необычных обещаниях Илона Маска никто не вспомнит, когда новый электрокар отправится на рынок и традиционно разочарует покупателей качеством сборки и опасностью самовозгорания. Чтобы убедиться в этом или обратном, придется дождаться серийного производства, запланированного на следующий год.

Новый Tesla Cybertruck позиционируют как авто для активного отдыха tesla.com

Ранее OBOZREVATEL показывал новый электрический внедорожник, который кажется более интересным предложением, чем продукция Тесла.

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