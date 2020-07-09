Tesla без водителя: Илон Маск заявил о готовности технологии

Американский компания Tesla "очень близка" к достижению технологии автономного вождения 5 уровня. Об этом заявил руководитель компании Илон Маск на конференции в Шанхае.

"Я полностью уверен, что 5-й уровень или, по сути, полностью автономное управление станет реальностью, и я думаю, что это произойдет очень быстро", – сказал Маск в своем видеообращении на открытии ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае. "Я уверен, что уже в этом году мы сможем закончить подготовку базовых функций автопилота 5 уровня".

Автопроизводители и технологические компании, включая Alphabet, Waymo и Uber Technologies, инвестируют миллиарды в развитие автономного вождения. Однако потребуется время, чтобы технология была готова к использованию, а общество полностью доверяло автомобилям с автономным управлением.

Tesla Model S. Фото: tesla.com

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В настоящее время Tesla выпускает автомобили, оснащенные электронными системами, позволяющими минимизировать участие водителя в процессе управления. Также, компания разрабатывает новые технологии для повышения производительности бортовых компьютеров.

По данным аналитиков, только за прошлый месяц компания Tesla реализовала около 15 тысяч седанов Model 3 в Китае. Кроме того, по уровню рыночной капитализации она обогнала прежнего лидера среди автомобилестроителей, компанию Toyota.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, запас хода Tesla Model S составил почти 650 км