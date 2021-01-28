Tesla бьет рекорды продаж

Компания Tesla продолжает стремительно увеличивать продажи, а бестселлером по итогам последнего квартал минувшего года стал кроссовер Model Y.

Об этом сообщает портал Cross-Sell. Спрос на кроссоверы и внедорожники настолько высокий, что некоторые производители отказываются от своей легкой линейки. Подтверждение этой тенденции ощутила на себе и компания Tesla.

В США лидером продаж Tesla стал кроссовер Model Y

В четвертом квартале минувшего года продажи электромобилей марки выросли в Калифорнии на 63%, в первую очередь благодаря кроссоверу Model Y. Причем, по данным аналитиков Cross-Sell, покупатели предпочли эту модель более дешевому седану Model 3. В частности, регистрации последнего составили в четвертом квартале порядка 7000 машин, в то время как Model Y достигли отметки 11500. Это составило примерно половину всех продаж Tesla в штате.

В целом, 2020 год стал знаковым для компании Илона Маска, которая сумела существенно нарастить объемы продаж, в первую очередь за счет своих "бюджетных" электрокаров Model 3 м Model Y.

Model Y занимает одно из лидирующих мест в списке самых продаваемых электромобилей

По данным аналитиков, в половине американских штатов на долю Model Y пришлась половина всех продаж марки в четвертом квартале минувшего года. Тем не менее, уже в ближайшем будущем компания столкнется с растущей конкуренцией со стороны других автопроизводителей, которые активно развивают направление электротранспорта. Например, электрический кроссовер Audi e-tron уже стал по итогам года самым продаваемым электромобилем в Норвегии, а в США его продажи составили около 5000 экземпляров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на заводе Tesla обнаружили новые загадочные модели, а в Италии из Tesla Model S сделали двухдверный кабриолет.