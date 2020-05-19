Tesla, берегись: электрокар Xiaomi уже в производстве

Не секрет, что Xiaomi кроме мобильных телефонов производит множество продукции. Теперь компания поучаствовала в разработке очень серьезного электромобиля, который может победить Tesla.

О Xpeng P7 мир знает уже давно. Необычный электрический седан, который по размерам сравним с Tesla Model S, выходит на рынок и с 19 мая отправился в производство. Значит, в скором времени эти китайские электромобили появятся на дорогах.

Китайский электромобиль Xpeng P7 xiaopeng.com

Китайский электромобиль Xpeng P7 xiaopeng.com

Можно предположить, что у нового Xpeng P7 будет много покупателей. Новинка предлагает отличные характеристики. В базовой версии электрокар оснащен одним электромотором на задней оси мощностью 263 л.с. и предлагает разгон до 100 км/ч за 6,7 с. Но есть и более мощная полноприводная модификация.

ЧИТАЙТЕ: Революция не состоялась: как мир потерял один из лучших электромобилей

Второй электромотор установлен спереди. Суммарная отдача составляет 424 л.с., а разгон до 100 км/ч сокращается до 4,3 с. Также на выбор доступны батареи разной емкости, которые обеспечивают запас хода 568 км и 706 км.

Китайский электромобиль Xpeng P7 xiaopeng.com

Китайский электромобиль Xpeng P7 xiaopeng.com

Стоит отметить дизайн Xpeng P7, ведь автомобиль демонстрирует уникальный стиль и никого не копирует. Выглядит элегантно и в меру агрессивно с некоторых ракурсов. Простой и лаконичный интерьер получился очень современным. Горизонтальные линии создают строгий стиль, а большой монитор на передней панели выполняет роль центра управления второстепенными функциями автомобиля.

Салон Xpeng P7 xiaopeng.com

Купить новый электромобиль Xpeng пока смогут только китайские покупатели. Цена отличная – от 32 до 48 тысяч долларов. Не исключено, что в дальнейшем Р7 выйдет на глобальный рынок, чтобы сразиться с электромобилями Тесла не только в Поднебесной, где американская компания уже построила собственный завод и активно набирает обороты. В ближайшее время стоит ожидать активизации китайских компаний на этом фоне.

Китайский электромобиль Xpeng P7 xiaopeng.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о невероятном взрыве электромобиля в Китае, из-за которого на станции зарядки сгорело несколько машин.