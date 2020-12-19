Таксист поделился опытом работы на электромобиле Tesla

Водитель такси Tesla Model 3 из Нью-Йорка поделился своим опытом работы на электромобиле. Мужчине понравились технологичные "фишки" машины, а вот запас хода вызвал нарекания. Особенно к "дальнобойности" машины есть претензии в холодное время года.

Об особенностях работы на электрокаре Тесла таксист по имени Рами рассказал ютуберу Сэму Шефферу. Недавно блогер имел возможность прокатиться на электрическом такси и пообщаться с его водителем. Оказалось, что Tesla Model 3 – единственный такой автомобиль, который работает в таксопарке Нью-Йорка. У Рами была возможность ездить на любом другом привычном автомобиле, том же Ford Crown Victoria, однако он захотел нечто особенное, поэтому сделал свой выбор в пользу модели калифорнийского производителя, пишет Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

При этом дополнительная плата за эксклюзивность с пассажиров не взимается – у Рами точно такие же тарифы (фиксированные), как и у других таксистов.

Водитель признался, что больше всего ему нравится в "Тесле" камеры, которые установлены по периметру автомобиля. Они выводят картинку на большой экран, благодаря чему Рами может постоянно следить за тем, что происходит вокруг него (речь идет об уникальной системе Sentry Mode – так называемом режиме сторожа, которым оснащается только электрокары Tesla Model 3 и Model Y).

А вот недостатки такого автомобиля в такси водитель связывает с зарядкой. По словами Рами, на восполнение запаса хода электрокара в 386 км у него уходит один час (судя по всему, заряжается машина на фаст-чарджерах, учитывая столь быстрое время зарядки). Однако зимой пробег машины падает до 129 км, что явно недостаточно для работы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что новый электромобиль из Китая оснастили батарей с ресурсом 2 000 000 км пробега. Кроме того, в Польше определились с местом, где будут строить завод под выпуск своих первых электрокаров.