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24 ноября • обновлено в 20:57
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Ажиотаж после позора: Маск удивил результатами продаж скандального Cybertruck

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Электрический бронированный пикап Сybertruck от компании Tesla спустя сутки после презентации заказали 146 тысяч автолюбителей.

Об этом 23 ноября основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter. Он отметил, что 42% покупателей выбрали модель с двумя двигателями, стоящую 49,9 тысячи долларов.

41% заказов пришелся на пикап с тремя двигателями, который будет продаваться по 69,9 тысячи долларов. Лишь 17% заказали базовую версию Cybertruck с единственным двигателем, которая стоит 39,9 тысячи долларов.

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"Без рекламы и без проплаченного одобрения", – подчеркнул Маск.

При этом после презентации электрического пикапа курс акций Tesla упал на 6%. В результате состояние Илона Маска сократилось на 768 миллионов долларов.

Tesla Cybertruck и Илон Маск

Tesla Cybertruck и Илон Маск

Tesla.com

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

Tesla.com

Как писал OBOZREVATEL:

  • Илон Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе.

  • В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
электромобили авто Green Oboz Tesla
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