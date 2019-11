Ажиотаж после позора: Маск удивил результатами продаж скандального Cybertruck

Электрический бронированный пикап Сybertruck от компании Tesla спустя сутки после презентации заказали 146 тысяч автолюбителей.

Об этом 23 ноября основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter. Он отметил, что 42% покупателей выбрали модель с двумя двигателями, стоящую 49,9 тысячи долларов.

41% заказов пришелся на пикап с тремя двигателями, который будет продаваться по 69,9 тысячи долларов. Лишь 17% заказали базовую версию Cybertruck с единственным двигателем, которая стоит 39,9 тысячи долларов.

"Без рекламы и без проплаченного одобрения", – подчеркнул Маск.

При этом после презентации электрического пикапа курс акций Tesla упал на 6%. В результате состояние Илона Маска сократилось на 768 миллионов долларов.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor