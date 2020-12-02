Суперкар Hispano-Suiza Carmen Boulogne презентовали в Испании

Компания Hispano Suiza презентовала свою новую модель – суперкар Carmen Boulogne.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стала дальнейшим развитием показанной ранее модели Carmen.

Hispano Suiza Carmen Boulogne hispanosuizacars.com

Carmen Boulogne представляет собой полностью электрический 2-местный суперкар, созданный и построенный в испанской Барселоне. Всего планируется изготовить 5 экземпляров версии Boulogne.

Всего планируется изготовить 5 экземпляров Carmen Boulogne hispanosuizacars.com

Впервые имя Boulogne появилось на автомобилях испанской марки Hispano Suiza в 1921 году, когда компания подготовила гоночную версию модели Н6 Coupе для участия в соревнованиях George Boillot Cup, 3,5-часовой гонки на выносливость во французском городе Булонь-сюр-Мер. Автомобили Hispano Suiza H6 три года подряд финишировали первыми в этой престижной гонке: в 1921 году победу одержал Андре Дюбонне (Andre Dubonnet), в 1922-м – Поль Бабло (Bablot) и в 1923-м – Леонс Гарнье (Leonce Garnier).

Hispano Suiza Carmen Boulogne является своеобразной данью уважения к историческому прошлому марки и ее спортивным достижениям hispanosuizacars.com

Hispano Suiza Carmen Boulogne является своеобразной данью уважения к историческому прошлому марки и ее спортивным достижениям. Автомобиль оснащается 4-мя электромоторами суммарной мощностью 820 кВт (1115 л.с.), что на 95 л.с. больше, чем у модели Carmen. А максимальный крутящий момент достигает 1500 Нм. С таким арсеналом купе способно развивать скорость 290 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает всего 2,6 секунды.

Купе способно развивать скорость 290 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает всего 2,6 секунды hispanosuizacars.com

За счет оптимизации ряда узлов и использованию композитных материалов конструкторам удалось на 60 кг снизить массу новинки – до 1630 кг. Кузов новинки изготовлен из карбонового волокна, а для отделки салона используются замша и алькантара.

Для отделки салона используются замша и алькантара hispanosuizacars.com

Запаса энергии литий-ионной батареи (80 кВтч) хватит, чтобы преодолеть без остановки до 400 км. Для зарядки можно использовать различные типы устройств стандартов CCS2, CHAdeMO и GB/T.

Hispano Suiza Carmen Boulogne hispanosuizacars.com

Цена Hispano Suiza Carmen Boulogne стартует с отметки 1,65 миллиона евро без учета налогов. А на производство модели от момента заказа потребуется около года. Первые экземпляры поступят к покупателям в 2022 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: