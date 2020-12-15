Subaru готовит первый серийный электрический кроссовер

Японская компания Subaru планирует представить свой первый серийный электрический кроссовер на европейском рынке в ближайшие несколько лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Среднеразмерный кроссовер будет сопоставим по своим размерам с популярной моделью Forester.

Первый серийный электрический кроссовер Subaru будет использовать модельную платформу e-TNGA компании Toyota subarumedia.co.uk

В создании новинки принимает активное участие компания Toyota, которая предоставит для своих коллег из Subaru модульную электрическую платформу e-TNGA. Она же послужит основой для электрического кроссовера марки Toyota, который готовится к дебюту на европейском рынке уже в 2021 году.

В январе нынешнего года компания Subaru представила экстравагантный концепткар Evoltis на электротяге. Стоит отметить, что будущий серийный кроссовер скорее всего унаследует от концепта и имя, запатентованное компанией еще в 2018 году.

В январе нынешнего года компания Subaru представила экстравагантный концепткар Evoltis на электротяге motor1.com

По предварительным данным, мощность электромобиля составит порядка 290 л.с., а емкости аккумулятора будет достаточно, чтобы преодолеть без остановки до 500 км. Автомобиль получит полный привод и широкий спектр систем помощи водителю.

Появление в гамме Subaru полностью электрической модели является следующим шагом на пути электрификации модельного ряда японской компании для европейского рынка. Ранее компания уже вывела на рынок Европы три автомобиля с технологией e-Boxer mild hybrid – Forester, Impreza и XV, на которые приходится примерно 60% европейских продаж.

Subaru Impreza e-Boxer с технологией mild hybrid способна передвигаться на электротяге на скорости до 40 км/ч

В планах компании к 2030 году трансформировать 40% своего модельного ряда в гибриды и электромобили, а к 2035 году полностью завершить электрификацию своей продукции. Но параллельно с тем она будет совершенствовать существующие фирменные технологии: оппозитные моторы, симметричный полный привод и комплекс систем безопасности EyeSight.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru презентовала спортивное купе BRZ, а американские тюнеры показали, как сделать раллийный болид из обычного Subaru XV.