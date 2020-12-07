Стартовал прием заказов на электромобиль с запасом хода 1600 км

В США начали принимать заказы на электромобиль, который способен проезжать на одном заряде, как утверждается, 1000 миль (1609 км). Это трехколесная двухместная машина под названием Paradigm от стартапа Aptera.

Как пишет The Vegre, Aptera Paradigm является автомобилем с максимальной энергоэффективностью. Помимо встроенной тяговой батареи (всего доступно три блока на выбор – емкостью 40, 60 или 100 киловатт-часов (именно последний аккумулятор и обеспечивает вышеупомянутую автономность хода), электрокар также оснащен солнечными панелями, которые обеспечивают дополнительный пробег 64 км в день. Благодаря солнечной энергии ежегодно набегает 17,7 тыс. "бесплатных" километров.

Помимо того, Aptera Paradigm доступен в двух мощностных версиях – на 136 л.с. и 204 силы. В первом случае модель идет с передним приводом, разгон от 0 до 96 км/ч занимает 5,5 секунд. Во втором он уже оснащается полным приводом и способен достигать той же отметки в 96 км/ч за 3,5 секунд.

Весит Aptera Paradigm всего одну тонну, помимо этого, у него рекордно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,13. Для сравнения, у Tesla Model 3 соответствующий показатель составляет 0,23.

Цена такого электромобиля составляет от 25 900 до 46 000 долларов в зависимости от версии (но за счет дополнительных опций стоимость может быть еще больше). Поставки своей новинки стартап рассчитывает наладить в 2021 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL: