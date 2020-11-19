Стартап Elation показал проект электрического гиперкара

Стартап из Калифорнии Elation Hypercars представил проект электрического гиперкара Freedom Electric.

Об этом сообщается на сайте производителя. Руководители амбициозного проекта Карлос Сатуловски и Мауро Саравия обещают, что компания Elation намерена стать первым в Америке производителем электрических гиперкаров.

Elation Freedom elationhypercars.com

Первенец компании – футуристическое купе Freedom – будет изготовлен из углепластика, получит двери типа "крылья чайки" и активный задний спойлер. Салон новинки напоминает кокпит боевого истребителя. В салоне можно обнаружить цифровую шкалу приборов, минималистичную центральную консоль и обилие карбонового декора.

Elation Freedom elationhypercars.com

Elation Freedom elationhypercars.com

Elation Freedom elationhypercars.com

По словам авторов проекта, каждый экземпляр будет изготавливаться вручную с учетом индивидуальных пожеланий покупателей, поэтому материалы отделки могут быть использованы самые разнообразные, включая драгоценные металлы и камни.

В основе купе Freedom лежит карбоновый монокок весом примерно 82 кг, с которым соединяется T-образная литий-ионная батарея. На выбор будут предложены два варианта энергоемкости – 100 и 120 кВтч, что позволит преодолевать порядка 300-400 миль (483-644 км).

В основе купе Freedom лежит карбоновый монокок весом примерно 82 кг, с которым соединяется T-образная литий-ионная батарея elationhypercars.com

Базовая модель получит в свое распоряжение три электромотора суммарной мощностью 1054 кВт (1433 л.с.). Более мощная версия будет оснащаться квартетом двигателей, а их отдача составит 1419 кВтч (1930 л.с.). Купе сможет разгоняться до первой "сотни" примерно за 1,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 260 миль/ч (418 км/ч).

Elation Freedom elationhypercars.com

В качестве альтернативы электрическим версиям, компания планирует предложить версию Freedom Iconic с полным приводом, 5,2-литровым V10 и 7-ступенчатой коробкой передач S-tronic с двумя сцеплениями. Как вы уже догадались, силовой агрегат полностью позаимствован у компании Audi.

Elation Freedom elationhypercars.com

Планируемая мощность мотора – 760 л.с., а крутящий момент обещают не менее 664 Нм. С таким арсеналом купе будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, а максимальную скорость обещают не менее 240 миль/ч (386 км/ч).

Базовая стоимость купе Freedom стартует с отметки $2 миллиона, а версия Freedom Iconic обойдется на $300 тысяч дороже. Сроки появления новинки в продаже пока не сообщаются.

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