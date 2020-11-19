Стартап Elation показал проект электрического гиперкара

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,4 т.
Стартап Elation показал проект электрического гиперкара

Стартап из Калифорнии Elation Hypercars представил проект электрического гиперкара Freedom Electric.

Об этом сообщается на сайте производителя. Руководители амбициозного проекта Карлос Сатуловски и Мауро Саравия обещают, что компания Elation намерена стать первым в Америке производителем электрических гиперкаров.

Elation Freedom

Первенец компании – футуристическое купе Freedom – будет изготовлен из углепластика, получит двери типа "крылья чайки" и активный задний спойлер. Салон новинки напоминает кокпит боевого истребителя. В салоне можно обнаружить цифровую шкалу приборов, минималистичную центральную консоль и обилие карбонового декора.

Elation Freedom
Elation Freedom
Elation Freedom

По словам авторов проекта, каждый экземпляр будет изготавливаться вручную с учетом индивидуальных пожеланий покупателей, поэтому материалы отделки могут быть использованы самые разнообразные, включая драгоценные металлы и камни.

В основе купе Freedom лежит карбоновый монокок весом примерно 82 кг, с которым соединяется T-образная литий-ионная батарея. На выбор будут предложены два варианта энергоемкости – 100 и 120 кВтч, что позволит преодолевать порядка 300-400 миль (483-644 км).

В основе купе Freedom лежит карбоновый монокок весом примерно 82 кг, с которым соединяется T-образная литий-ионная батарея

Базовая модель получит в свое распоряжение три электромотора суммарной мощностью 1054 кВт (1433 л.с.). Более мощная версия будет оснащаться квартетом двигателей, а их отдача составит 1419 кВтч (1930 л.с.). Купе сможет разгоняться до первой "сотни" примерно за 1,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 260 миль/ч (418 км/ч).

Elation Freedom

В качестве альтернативы электрическим версиям, компания планирует предложить версию Freedom Iconic с полным приводом, 5,2-литровым V10 и 7-ступенчатой коробкой передач S-tronic с двумя сцеплениями. Как вы уже догадались, силовой агрегат полностью позаимствован у компании Audi.

Elation Freedom

Планируемая мощность мотора – 760 л.с., а крутящий момент обещают не менее 664 Нм. С таким арсеналом купе будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, а максимальную скорость обещают не менее 240 миль/ч (386 км/ч).

Базовая стоимость купе Freedom стартует с отметки $2 миллиона, а версия Freedom Iconic обойдется на $300 тысяч дороже. Сроки появления новинки в продаже пока не сообщаются.

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