Самая легендарная модель Volkswagen станет электромобилем

Легендарный Фольксваген Жук, который официально известен как Volkswagen Beetle, вернется к жизни. Модель прекратили выпускать в прошлом году, но в будущем ее возродят в виде электромобиля.

На этот указывает появление товарного знака "e-Beetle", который компания из Вольфсбурга оформила в Ведомстве Европейского союза по интеллектуальной собственности (кроме того, VW также запатентовал наименования и других будущих электрокаров – e-Golf Classic, e-Karmann и e-Kubel).

Volkswagen Beetle (2011-2019) - последний из "Жуков" Фото: VW

The Drive пишет, что, скорее всего, электрический Жук будет построен на модульном шасси МЕВ – как и множество других современных электромобилей немецкого концерна. В частности, именно эта платформа лежит в основе электрического хетчбэка Volkswagen ID.3 и кроссовера Skoda Enyaq.

Интересно, что использование этой платформы позволит электрическому Жуку вернутся к истокам: как и его предок Volkswagen Kafer, который выпускался с 1938 по 2003 год, новый электрокар будет заднеприводной моделью с заднемоторной компановкой.

О характеристиках электрического Жука пока ничего неизвестно. Можно предположить, что для модели предложат запас хода в диапазоне 300-500 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине могут организовать производство электромобилей Volkswagen.