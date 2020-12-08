Электрокар Tesla проверили на падение запаса хода за одну морозную ночь простоя

Владелец электрокар Tesla Model 3 Dual Motor из Саскатуна, Канада, решил проверить, на сколько упадет заряд батареи его седана во время простоя в условиях экстремально низких температур. Эксперимент показал, что за более чем полусуток нахождения на морозе АКБ теряет 5% от своего первоначального заряда, что является вполне приемлемым значением.

О полезном тесте хозяин "Теслы" рассказал на своем YouTube-канале SaskTesla. Как следует из видео, машина простояла на улице 16 часов – с вечера до утра. Когда владелец вернулся за автомобилем, температура воздуха составляла -18 градусов, а в темное время суток, возможно, она была еще более низкой. То есть, условия действительно были экстремальными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Первоначально потеря составляла 9%, а затем значение уменьшилось Скриншот видео

Перед началом эксперимента запас хода электромобиля был равен 362 км, а уровень заряда батареи – 85%. В то же время поутру машина уже показывала 318 км, то есть, запас хода снизился на 9%. Однако в реальности падение было меньшим, поскольку когда машину завели и прогрели, на экране появилась синяя часть батареи – ранее она была недоступна из-за холода, но как только автомобиль начал движение, Tesla "вернула" недостающие проценты. Таким образом, реальная потеря энергии составила лишь 5%.

Это довольно неплохой результат, особенно если учесть, что на машине был активен режим Sentry Mode, который тратил электричество на обогрев камер и осуществлении видеозаписи на протяжении всей ночи.

Как ранее писал OBOZREVATEL: